Strasburgo-Lione domenica 22 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Lo scontro tra Strasburgo e Lione si svolge domenica 22 febbraio alle 20:45, a causa di un match rinviato per maltempo. Lo Strasburgo, guidato da O’Neill, cerca punti importanti per risalire la classifica, mentre il Lione di Fonseca punta a consolidare la sua posizione nelle prime posizioni. Le formazioni ufficiali sono state già annunciate e i tifosi attendono con entusiasmo questa partita decisiva per entrambi.

Si chiude il turno numero 23 di Ligue1 con la sfida tra lo Strasburgo di O’Neill e il Lione di Fonseca. Gli alsaziani hanno impattato al Velodrome contro una squadra ancora in crisi e senza allenatore, rischiando comunque di fare il colpaccio. La classifica rimane eccellente anche se i sogno Champions si allontana. I Gones hanno regolato il Nizza portando a 14 la serie di vittorie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Paulo Fonseca è tornato a parlare dell'esperienza al Milan: «La proposta era di cambiare lo stile di gioco, ma serve tempo. Specialmente in Italia dove è quasi impossibile» Oggi Fonseca è 3º in Ligue 1 con il suo Lione, che viene da 13 vittorie consecutive - facebook.com facebook