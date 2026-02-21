Strasburgo-Lione domenica 22 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici convocati

Lo scontro tra lo Strasburgo di O’Neill e il Lione di Fonseca si è verificato domenica 22 febbraio 2026 alle 20:45, con il match che ha deciso le posizioni in classifica. La causa è stata la sfida tra due squadre che cercano punti per migliorare la propria posizione. Lo Strasburgo ha schierato diversi giovani promettenti, mentre il Lione ha puntato su giocatori esperti. La partita ha attirato l’attenzione di tanti tifosi in tutta la regione.

Si chiude il turno numero 23 di Ligue1 con la sfida tra lo Strasburgo di O'Neill e il Lione di Fonseca. Gli alsaziani hanno impattato al Velodrome contro una squadra ancora in crisi e senza allenatore, rischiando comunque di fare il colpaccio. La classifica rimane eccellente anche se i sogno Champions si allontana. I Gones hanno regolato il Nizza portando a 14 la serie di vittorie.