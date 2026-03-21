Nadia Battocletti trionfa a Torun | medaglia d’oro nei 3000 metri ai Mondiali indoor

A Torun, in Polonia, Nadia Battocletti ha conquistato la medaglia d’oro nei 3000 metri femminili ai Mondiali indoor di atletica. La campionessa trentina ha tagliato il traguardo prima di tutte, portando a casa il primo posto in questa gara. La competizione si è svolta in un evento internazionale con atleti provenienti da diversi paesi.

Nadia Battocletti si conferma grandiosa: la campionessa trentina vince la medaglia d’oro nei 3000 metri femminili ai Mondiali indoor di atletica in corso a Torun, in Polonia. Battocletti ha battuto in volata la statunitense Emily Mackay e l’australiana Jessica Hull, chiudendo con il tempo di 8’57?64. Dodicesima l’altra azzurra Micol Majori. Per l’Italia si tratta del secondo titolo iridato conquistato nella rassegna polacca dopo quello vinto ieri da Andy Diaz nel salto triplo. Per Battocletti è invece il primo titolo iridato, dopo l’ argento e il bronzo conquistati ai Mondiali di Tokyo 2025. Negli ultimi due anni la 25enne di Cles è diventata una delle più forti mezzefondiste al mondo: il doppio oro europeo a Roma 2024, l’argento olimpico a Parigi, poi altri 5 ori tra gli Europei di cross e quelli su strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nadia Battocletti trionfa a Torun: medaglia d’oro nei 3000 metri ai Mondiali indoor Articoli correlati Leggi anche: Nadia Battocletti immensa, medaglia d’oro ai Mondiali di atletica: l’azzurra vince nei 3000 metri Quando gareggia Nadia Battocletti ai Mondiali indoor di atletica: orario 3000 metri, tv, avversarie, streamingNadia Battocletti si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22... Altri aggiornamenti su Nadia Battocletti Temi più discussi: Nadia Battocletti testerà i 1500 metri al meeting di Firenze; Italia a Toru? 2026: Furlani, Battocletti e i predatori d’oro ai Mondiali indoor; Date e orari delle gare dei Mondiali indoor di atletica; Mondiali atletica indoor 2026 oggi (sabato 21 marzo): orari, tv, streaming, italiani in gara. ASSOLO D’ORO! Nadia Battocletti irresistibile allo sprint: campionessa del mondo nei 3000 metri!Ora è davvero la Reginetta totale del mezzofondo. La Principessa delle meraviglie, il totem al femminile dell'atletica tricolore, un portento naturale ... oasport.it Nadia Battocletti immensa, medaglia d’oro ai Mondiali di atletica: l’azzurra vince nei 3000 metriNadia Battocletti compie un’altra impresa. La fuoriclasse azzurra è riuscita a vincere una fantastica medaglia d’oro nei 3000 metri ai Mondiali di atletica fermando il cronometro a 8’57?64. Il modo ... fanpage.it Super Nadia Battocletti: è oro nei 3000 metri Una straordinaria Nadia Battocletti vince l’oro (secondo per l’Italia ai Mondiali) nei 3000 metri, argento per la statunitense Emily Mackey con 8’58"12, bronzo per la australiana Hull con 8’58"18. Majori ha ch facebook BATTO TUTTEEEEEEEEEEEEEEEEE NADIA BATTOCLETTI ORO MONDIALE!!!! Storica impresa dell’azzurra ai Mondiali indoor di Torun: capolavoro nei 3000 metri, è medaglia d’oro con 8:57.64 e un giro finale impressionante #atleticaitaliana #WorldIndoor x.com