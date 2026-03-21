Nadia Battocletti immensa medaglia d'oro ai Mondiali di atletica | l'azzurra vince nei 3000 metri

Nadia Battocletti ha conquistato la medaglia d'oro nei 3000 metri ai Mondiali di atletica, fermando il cronometro a 8'57

Nadia Battocletti compie un'altra impresa. La fuoriclasse azzurra è riuscita a vincere una fantastica medaglia d'oro nei 3000 metri ai Mondiali di atletica fermando il cronometro a 8'57"64. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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