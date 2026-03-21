LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | tra poco Dosso e Simonelli in finale! Nadia Battocletti ORO nei 3000 metri!

Alle ore 20.58, la atleta senegalese Sarr ha migliorato il suo precedente tempo raggiungendo 14.70 secondi, consolidando così la terza posizione nella gara di atletica indoor. Poco prima, Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d’oro nei 3000 metri, mentre Dosso e Simonelli si preparano a disputare la finale dei 1500 metri ai Mondiali indoor 2026. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.58: Si migliora con 14.70 la senegalese Sarr che consolida la terza posizione 20.56: Sale in seconda posizione nel triplo Rojas con 14.86 20.52: ORO PER ARMAND DUPLANTIS CON 6.25, argento per il greco Karalis con 6.05, bronzo per Marschall con 6.00. Duplantis si ferma, 20.48. E’ ORO PER LA CECA MANUEL! Argento per la polacca Bukowiecka con 50?83, bronzo per l’olandese Klaver con 51?03, crolla la Jaeger, favorita della vigilia 20.46: Queste le protagoniste della seconda serie della finale dei 400 donne: 3 Wadeline Venlogh HAI 51.67 4 Mercy Adongo Oketch KEN 51.53 5 Lurdes Gloria Manuel CZE 50.96 6 Henriette Jæger NOR 50. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: tra poco Dosso e Simonelli in finale! Nadia Battocletti ORO nei 3000 metri! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: BATTOCLETTI REGALE! Sprint folgorante e oro nei 3000 metri! Dosso e Simonelli in finale Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: BATTOCLETTI REGALE! Sprint folgorante e oro nei 3000 metri! Attesa per Dosso e Doualla! Tutti gli aggiornamenti su Nadia Battocletti Temi più discussi: Quando gareggia Nadia Battocletti ai Mondiali indoor di atletica: orario 3000 metri, tv, avversarie, streaming; Mondiali indoor di atletica: il programma delle gare di sabato 21 marzo; Mondiali di atletica, il programma degli italiani in gara oggi 21 marzo e dove vederli in TV: Battocletti e Majori in finale; Mondiali atletica indoor Torun 2026: calendario, gli orari degli azzurri e dove vedere le gare in diretta tv. Diretta Mondiali atletica indoor 2026 | Streaming video Rai: Nadia Battocletti oro nei 3000 metri! (21 marzo)Diretta Mondiali atletica indoor 2026 streaming video Rai oggi sabato 21 marzo: ecco finali e programma del secondo giorno della rassegna iridata. ilsussidiario.net LIVE Mondiali indoor: Battocletti, favoloso sprint d'oro nei 3000. Simonelli in finale nei 60 ostacoli, Dosso nei 60L'azzurra: Tutto surreale, non sono una specialista dell'indoor per cui sono molto felice. Secondo giorno di gare a Torun:c'è anche il salto con l'asta col fenomeno Duplantis ... gazzetta.it Dopo l’oro di Andy Diaz nel triplo, è ancora grande Italia ai Mondiali di atletica indoor di Torun. Nadia Battocletti è straordinario oro nei 3000. 8’57”64 il tempo finale, con condotta di gara intelligente: l’attacco nell’ultimo giro a stroncare la resistenza dell’americ facebook Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d’oro nei 3000 metri ai Campionati del mondo di atletica leggera indoor x.com