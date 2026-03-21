Durante i Mondiali indoor di atletica 2026 in diretta streaming, il campione italiano ha conquistato una vittoria importante nei 3000 metri, regalando un risultato sorprendente. Nella stessa giornata, altri atleti hanno migliorato le proprie prestazioni, come Vloon che ha superato i 5.85 metri al secondo tentativo. Restano attese le performance di Dosso e Doualla, mentre aggiornamenti sulla gara continuano a arrivare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.19: Anche Vloon supera 5.85 al secondo tentativo 19.18: Collet e Bradford superano 5.85 al secondo tentativo 19.16: Oro per Nadia Battocletti, secondo per l’Italia al Mondiale, argento per la statunitense Emily Mackey con 8’58?12, bronzo per la australiana Hull con 8’58?18. Majori ha chiuso con un buon 12mo posto con 9’04?39 19.15: Che sicurezza Battocletti, mai in difficoltà, mai in affanno in una gara dove sono volate spinte e botte un po’ da tutte le parti. Si è fatta superare da Hull ai -300 e poi ai -150 se ne è andata lasciando sul posto l’australiana. Haiilu non è riuscita a rientrare dopo la caduta 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: BATTOCLETTI REGALE! Sprint folgorante e oro nei 3000 metri! Attesa per Dosso e Doualla!

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