Nadia Battocletti si è aggiudicata con determinazione il Campaccio 2026, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama delle corse campestri. La vittoria, ottenuta sui terreni di San Giorgio su Legnano, testimonia la sua costanza e preparazione, replicando il successo dello scorso anno. La gara si è svolta su un percorso tecnico e impegnativo, con la atleta che ha dimostrato grande resistenza e determinazione.

Nadia Battocletti ha vinto in maniera perentoria il Campaccio 2026, rispettando il pronostico della vigilia sui pratoni di San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano) e replicando così il successo conseguito dodici mesi fa in questa grande Classica delle corse campestri. La fuoriclasse trentina ha dettato legge in una prestigiosa tappa del World Cross Country Tour (il massimo circuito internazionale itinerante di questa specialità), dopo aver già trionfato agli Europei e ad Atapuerca prima di Natale. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha controllato la situazione nel primo dei tre giorni, a metà della seconda tornata è scivolata in una curva nel fango mentre era in testa e, dopo essersi rimessa in moto, ha attaccato in maniera perentoria nel tratto più tecnico di un percorso sempre molto esigente dal punto di vista muscolare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti si conferma regina del Campaccio! Scivola nel fango, poi fa il vuoto!

