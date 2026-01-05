Trump-Musk pace fatta | il miliardario a cena con il presidente Usa e la moglie Melania

Recenti incontri tra Donald Trump ed Elon Musk suggeriscono un possibile disgelo tra i due. Dopo alcune occasioni di dialogo, tra cui la nomina di Jared Isaacman alla Nasa, si intensificano i segnali di una maggiore collaborazione. Un esempio è stato un incontro a cena tra il miliardario e il presidente degli Stati Uniti, accompagnato dalla moglie Melania. Questi sviluppi indicano un temporaneo avvicinamento tra le figure chiave dell’industria e della politica americana.

Alcuni segnali del disgelo tra Donald Trump e Elon Musk c'erano già stati prima di Natale. Soprattutto con la nomina da parte del presidente Usa di Jared Isaacman (fedelissimo del magnate) alla Nasa. Ora la foto che sancisce la pace tra i due, dopo mesi di attacchi e accuse reciproche: Trump e la moglie Melania seduti allo stesso tavolo del ristorante con Elon Musk. L'immagine l'ha pubblicata il miliardario sudafricano sul suo profilo X:. "Sono stato con il presidente e la First Lady per una cena deliziosa" ha scritto Musk. "Sarà un magnifico 2026?. La cena si è svolta nel resort di Trump a Mar-a-Lago, in Florida, in un momento estremamente delicato per l'amministrazione Usa, dopo l'attacco militare che ha portato all'arresto del presidente venezuelano Nicolas Maduro e di sua moglie.

