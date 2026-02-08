La sentenza del Tar Respinto il ricorso dei 92 La maxi-antenna 5G può restare a Palombina

Il Tar Marche ha deciso di confermare che la maxi-antenna 5G può rimanere a Palombina, vicino alle case di via Panoramica. I 92 residenti che avevano presentato ricorso contro l’installazione sono stati bocciati, e l’impianto rimane in funzione. La sentenza chiude una battaglia lunga, lasciando l’antenna in quella posizione.

Il Tar Marche "salva" la maxi-antenna 5G spuntata a due passi dalle case di via Panoramica: il ricorso dei 92 residenti viene respinto e l'impianto resta dov'è. Per i giudici le autorizzazioni del Comune di Ancona reggono, i pareri tecnici (a partire da Arpam) non sono scalfiti e mancano prove concrete su rischi per la salute o svalutazione degli immobili. La protesta nata nel quartiere e arrivata in Tribunale si ferma qui, per ora, almeno in primo grado. È la sintesi della sentenza depositata ieri, con cui il Tar Marche ha respinto il ricorso promosso da un fronte compatto di cittadini, una protesta nata dal basso, partita dal quartiere e cresciuta passo dopo passo, fino alle aule di giustizia.

