muore e lascia la cena pagata a tutti ricordatemi con un brindisi

In un paese vicino ad Arezzo, un uomo è venuto a mancare lasciando la cena pagata per tutti. Al momento dei funerali, ha chiesto di essere ricordato con un brindisi, trasformando così il suo addio in un’occasione di condivisione e festa tra amici e parenti. La richiesta è stata rispettata, creando un momento di ricordo particolare durante il funerale.

San Giovanni (Arezzo), 21 marzo 2026 – Trasformare il giorno del proprio funerale in un momento di festa e condivisione. Si chiama “ Funeral Party ”, prende origine dall’America e non è altro che un modo decisamente diverso dai soliti canoni di ricordare un defunto con un buffet subito dopo le esequie senza lacrime o brutti ricordi che tengano. Così ha scelto di fare Francesco Guerrera, 54 anni da compiere, morto mercoledì mattina dopo una brutta malattia che dopo appena tre mesi non gli ha dato scampo. Il lavoro nel ristorante di famiglia. Persona ben conosciuta a San Giovanni, fino a poco tempo prima dell’insorgere del male lavorava nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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