Elon Musk a cena con Trump | dal gelo al brindisi

Elon Musk e Donald Trump sono stati avvistati durante una cena a Mar-a-Lago, segnando un possibile riavvicinamento tra i due. L'incontro, che ha visto momenti di tensione e successivamente un brindisi, si inserisce in un contesto di crescente complessità politica internazionale. Questo episodio offre uno sguardo sulla dinamica tra figure di spicco nel panorama statunitense, in un periodo di continui cambiamenti e sfide globali.

Una "lovely dinner" a Mar-a-Lago sembrerebbe archiviare le tensioni tra il miliardario del tech e il presidente degli Stati Uniti, mentre le tensioni politiche mondiali continuano a correre veloci.

