Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, andata in onda lunedì 16 marzo, si è parlato di un cavaliere che ha lasciato lo studio dopo una segnalazione. La puntata, dedicata al Trono over, ha visto anche la presenza di un uomo e una donna, con quest’ultimo che ha dichiarato di essere stato a cena con una signora. La decisione di Edoardo di abbandonare il programma è stata una delle ultime novità.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo Edoardo è tra i volti nuovi del Trono over e, dal suo ingresso, è stato spesso al centro del dibattito. A fronte delle accuse mosse da Barbara De Santi, decide di andarsene Nuovi colpi di scena nell'ultima registrazione di Uomini e donne. Come segnalato da Lorenzo Pugnaloni, nella puntata registrata oggi, lunedì 16 marzo, grande attenzione è stata data al Trono over con Edoardo che decide di abbandonare il programma. La sua decisione arriva dopo che Barbara De Santi, dama con la quale c'è sempre stata della tensione, insinua che qualcuno le ha segnalato che il cavaliere stia frequentando una donna fuori dal programma. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Uomini e Donne: Gemma lascia lo studio in lacrime dopo lo scontro con TinìDurante la puntata di oggi, Gemma Galgani ha affrontato un duro confronto con Tinì, lasciando lo studio in lacrime e minacciando di abbandonare il...

Uomini e Donne anticipazioni: Tina attacca Sara e lascia lo studio dopo la sceltaDurante una registrazione molto tesa di Uomini e Donne, Tina Cipollari critica duramente Sara Gaudenzi dopo la scelta con Alessio Rubeca e decide di...

The legendary CEO, indifferent to women, fell for the girl who fainted in his arms

Una raccolta di contenuti su Uomini e donne era a cena con una...

Temi più discussi: Uomini e Donne, rissa dietro le quinte tra Ciro e Matteo (e Sara crolla). La reazione di Maria De Filippi; Uomini e donne, era a cena con una signora: cavaliere lascia lo studio dopo la segnalazione; Uomini e Donne, la scelta di Sara Guadenzi: i baci, il malore e le liti, ecco gli spoiler; Uomini e Donne, anticipazioni dell'11 marzo: rissa sfiorata nel dietro le quinte, Sara ha un malore.

Uomini e donne, era a cena con una signora: cavaliere lascia lo studio dopo la segnalazioneEdoardo è tra i volti nuovi del Trono over e, dal suo ingresso, è stato spesso al centro del dibattito. A fronte delle accuse mosse da Barbara De Santi, decide di andarsene ... today.it

Uomini e Donne Anticipazioni dal 16 al 20 marzo 2026: Cinzia nel caos, si forma una nuova Coppia overScopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dal 16 al 20 marzo 2026 su Canale 5. comingsoon.it

"Noi non vogliamo essere gli uomini del passato, ma quelli dell'avvenire. Il domani non appartiene ai conservatori o ai tiranni; è degli innovatori attenti, seri e senza retorica". Mi piace ricordare queste parole di Aldo Moro a 48 anni dal rapimento e dall'uccision - facebook.com facebook

“NON ESCO CON UOMINI BIANCHI” Immaginate il contrario, ovvero se una donna esponesse un cartello con la scritta: “Non esco con uomini neri”. Apriti cielo! Verrebbe accusata di razzismo. Tuttavia, quando il bersaglio è l’uomo bianco, simili dichiarazioni v x.com