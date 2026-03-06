Caos all' Azienda ospedaliera dei Colli | direttore amministrativo presenta le dimissioni e poi le ritira dopo poche ore

All'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, il direttore amministrativo Alberto Pagliafora aveva presentato le dimissioni, ma poche ore dopo le ha ritirate, motivando la decisione con problemi familiari. La comunicazione ufficiale conferma il cambio di decisione e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla vicenda. La situazione ha generato attenzione tra il personale dell’ospedale.

L'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli comunica che il direttore amministrativo Alberto Pagliafora "ha ritirato le dimissioni rassegnate qualche ora fa per seri problemi familiari". L'Azienda, si legge in conclusione, prosegue con determinazione nel suo lavoro.

La morte del piccolo Domenico, l'azienda ospedaliera dei Colli sospende due dirigenti mediciL’Azienda Ospedaliera dei Colli , acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due...

Natale al Monaldi: Messa e concerto dedicati al personale dell’Azienda Ospedaliera dei ColliIl Direttore generale Iervolino: "Il Natale è anche l’occasione per ringraziare il personale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli per l’impegno...

