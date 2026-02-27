La morte del piccolo Domenico l' azienda ospedaliera dei Colli sospende due dirigenti medici

L’Azienda Ospedaliera dei Colli ha sospeso due dirigenti medici dopo aver esaminato gli atti relativi alla morte del piccolo Domenico. L’azienda ha preso questa decisione in seguito alla conclusione dei procedimenti disciplinari avviati in relazione al caso. La sospensione riguarda specificamente due medici coinvolti nelle procedure e nelle decisioni cliniche legate alla vicenda.

L’Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due dirigenti medici coinvolti nella grave e dolorosa vicenda del piccolo Domenico. È quanto si apprende da una nota diffusa in serata dall’azienda ospedaliera. «Prosegue - si spiega - per gli altri sanitari coinvolti l'iter disciplinare secondo la normativa vigente. L’azienda intende precisare di essersi immediatamente attivata per fare chiarezza su quanto accaduto, in trasparenza e nel rigoroso rispetto della legge». L’azienda ospedaliera dei Colli ribadisce «vicinanza e sostegno ai familiari del piccolo Domenico e ringrazia tutto il personale che ancorché profondamente ferito dalla vicenda ha continuato a lavorare con professionalità, dedizione e umanità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Morte Domenico Caliendo, l'Azienda dei Colli sospende 2 medici dal servizioIn relazione alla tragica vicenda di Domenico Caliendo, il bimbo cui è stato trapiantato un cuore “bruciato” dal ghiaccio secco, l’Azienda...

Bambino trapiantato a Napoli, Azienda ospedaliera sospende 2 dirigenti medici: subito attivati per fare chiarezzaHome > Cronaca > Bambino trapiantato a Napoli, Azienda ospedaliera sospende 2 dirigenti medici: subito attivati per fare chiarezza “L’Azienda...

La morte di Domenico, il Monaldi: «Sospensione dal servizio per due dirigenti medici coinvolti»

Monaldi, la Procura indaga su altri due bimbi trapiantati dopo la morte del piccolo DomenicoLa Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta su altri due bimbi trapiantati all’ospedale Monaldi di Napoli. fanpage.it

La morte del piccolo Domenico, gli indagati salgono a settePassano da sei a sette i sanitari indagati nell'inchiesta sul trapianto di un cuore danneggiato costato la vita al piccolo Domenico Caliendo, deceduto sabato scorso nell'ospedale Monaldi di Napoli, ... ansa.it

