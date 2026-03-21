Mucche in fuga Pascolo sospeso per un’azienda

Alcuni bovini di un’azienda locale sono fuggiti approfittando di una recinzione danneggiata e hanno invaso un terreno confinante di proprietà di un privato. Il pascolo dell’azienda è stato sospeso a causa dell’incidente, che ha coinvolto alcuni animali che si sono allontanati senza controllo. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non si segnalano danni alle proprietà.

Alcuni bovini di un’azienda del territorio, approfittando di un tratto di recinzione a quanto sembra in "cattivo stato", avrebbero invaso il terreno confinante, di proprietà di un altro privato cittadino. E l’amministrazione comunale di Gambassi, nelle scorse settimane, aveva disposto al titolare dell’ azienda agricola la sospensione dell’attività di pascolo e l’allontanamento del bestiame, oltre al divieto di utilizzare ai fini di pascolo i terreni in questione posti in località Torricchi e Borro di Rio Torto. Questo è quanto avvenuto a seguito di alcuni episodi segnalati, a seguito dei successivi accertamenti del reparto dei carabinieri forestali di Empoli e della polizia locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mucche in fuga. Pascolo sospeso per un’azienda Articoli correlati Leggi anche: Vertenza Natuzzi, piano sospeso dopo l'incontro al Ministero: "Netta distanza tra azienda e sindacati" Ancona: stalker in fuga, processo sospeso per latitanza. Rischio prescrizione per l’aggressione all’avvocata.Ancona, 10 febbraio 2026 – Salvatore Del Campo, il 41enne stalker siciliano evaso dagli arresti domiciliari a settembre, si è visto sfuggire a un... COW VIDEO Herding Farm Cows to the Barn – Funny Moo Sounds and Beautiful Moments of Animal Life Aggiornamenti e notizie su Mucche in fuga Pascolo sospeso per... Argomenti discussi: Mucche in fuga. Pascolo sospeso per un’azienda. Mucche ’in fuga’, scatta l’ordinanzaI bovini di un’azienda agricola sul territorio di Gambassi attraversavano con una certa frequenza il loro recinto di contenimento, trovandosi così a pascolare sui terreni di proprietà di terzi non ... lanazione.it Minnesota: mucca Longhorn fugge dal pascolo e attacca un uomo, poi il tragico epilogo; il Video2 Settembre 2025 - Un filmato drammatico girato in una zona rurale del Minnesota mostra una grossa mucca Longhorn fuggita dal pascolo, lanciarsi contro un uomo che cercava di fermarla, prima di essere ... ilmeteo.it