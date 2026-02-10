Ancona | stalker in fuga processo sospeso per latitanza Rischio prescrizione per l’aggressione all’avvocata

Ancona, 10 febbraio 2026 – Salvatore Del Campo, il 41enne stalker siciliano evaso dagli arresti domiciliari a settembre, si è visto sfuggire a un nuovo processo per stalking e lesioni. L'udienza preliminare, tenutasi ieri davanti alla giudice Francesca De Palma, si è conclusa con una sentenza di non doversi procedere a causa della sua latitanza, unita alla sua continua comunicazione attraverso i social media. La vicenda, che tiene con il fiato sospeso la comunità giudiziaria e non solo, riguarda le accuse relative all'aggressione avvenuta lo scorso 2 aprile nei confronti dell'avvocata della sua ex compagna, avvenuta fuori dal parcheggio degli Archi in via Marconi ad Ancona.

