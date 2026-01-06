Dal 1° gennaio, il nuovo dazio europeo sul contenuto di carbonio nei beni importati ha introdotto una misura che, pur presentandosi come politica ambientale, evidenzia aspetti di protezionismo. Questa scelta può influire negativamente sull’economia, rischiando di ostacolare il commercio e creare effetti indesiderati, senza necessariamente apportare benefici concreti all’ambiente. Una riflessione sulle implicazioni di questa politica è fondamentale per comprendere il suo reale impatto.

Il 1° gennaio è entrato in vigore il dazio europeo sul contenuto carbonico di alcuni beni importati: si scrive politica ambientale, si legge protezionismo. Sulla carta, il Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam) fa parte del Green Deal europeo e serve a garantire che la competizione tra le imprese europee e quelle estere sia ad armi pari. In teoria, dunque, farà pagare ai prodotti esteri quegli stessi costi che dovrebbero essere sostenuti se quei beni fossero realizzati, a parità di emissioni, all’interno dell’Ue. In realtà, si tratta di un meccanismo infernale, che non solo obbligherà gli importatori a dichiarare, sotto la propria responsabilità, informazioni sull’impronta carbonica dei prodotti importati che sono pressoché impossibili da verificare, ma – come ogni dazio – non potrà che danneggiare l’economia europea. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il protezionismo climatico europeo fa male all’economia (e non fa bene all’ambiente)

Leggi anche: Caffè, quando la “tazzulella” fa bene e quando fa male

Leggi anche: Salute, ambiente, distribuzione delle ricchezze: perché scegliere i cibi ultra-processati fa male a tutti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Boomerang Il protezionismo climatico europeo fa male all’economia (e non fa bene all’ambiente).

Non più uno stop netto, ma una transizione più flessibile. L’Unione europea rivede il bando ai motori benzina e diesel dal 2035: confermato l’obiettivo climatico, ma con deroghe tecnologiche e nuovi incentivi per le mini elettriche “Made in EU” - facebook.com facebook