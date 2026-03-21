Mourinho i libri di Orwell e l' Arsenal | Non volevo essere normale Calafiori si racconta a Sportweek
Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale, è stato intervistato da Sportweek, in cui ha parlato della sua carriera e delle sue passioni. Ha raccontato come il suo rapporto con i libri di Orwell abbia influenzato la sua visione del mondo, e ha spiegato perché non voleva essere una persona
Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale, è il protagonista dell'ultimo numero di Sportweek. Il 23enne ci ha accolto a Londra per raccontarci la sua vita in Premier League: guarda l'intervista completa sul canale YouTube di Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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