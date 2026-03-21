Mourinho i libri di Orwell e l' Arsenal | Non volevo essere normale Calafiori si racconta a Sportweek

Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale, è stato intervistato da Sportweek, in cui ha parlato della sua carriera e delle sue passioni. Ha raccontato come il suo rapporto con i libri di Orwell abbia influenzato la sua visione del mondo, e ha spiegato perché non voleva essere una persona