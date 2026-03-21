Calafiori si racconta | Appresi da un SMS di essere fuori rosa alla Roma Con Mourinho ricevetti questa batosta
Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal, ha condiviso la sua esperienza tra Roma, Basilea e altri club in un’intervista a Sportweek. Ha spiegato di aver appreso tramite un SMS di essere stato escluso dalla rosa della Roma, e ha confermato di aver ricevuto questa notizia da Mourinho. Il calciatore italiano ha ripercorso momenti della sua carriera, senza aggiungere commenti o analisi personali.
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