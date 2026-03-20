Calafiori si divide tra Londra e l’Italia, mentre Bove si prepara per la Milano-Sanremo. Domani su Sportweek sarà pubblicato un approfondimento sul mondo del ciclismo, con un’intervista a Paolo Bettini sulla Classica. Nel numero di questa settimana, Bettini è accompagnato da due giovani promesse del ciclismo, Lorenzo Finn e Paul Seixas.

Riccardo Calafiori: “I playoff? Siamo superiori, bisogna soltanto credere nei nostri mezzi”. Insomma, una fame. Mondiale. Classe 2002, romano svezzato a Trigoria, lo abbiamo incontrato al centro sportivo dell’Arsenal, nord di Londra, dove da quasi due anni esporta lo stile italiano in Inghilterra: “Giocare in Premier League il mio sogno”. È sua la cover di Sportweek, in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport a un prezzo complessivo di 2,50 euro. Ancora Ricky: “C’è un’immensa voglia del Mondiale statunitense. Se riusciamo a fare gruppo, ce la giochiamo con tutti”. A Londra, insieme al terzino di Arsenal e Nazionale, abbiamo parlato anche della sua Inghilterra (“Mi manca il sole”) e di romanzi (“Leggo Orwell”), di musica ("Voto pagode brasiliano”) e di. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Calafiori fra Londra e l'Italia, da Bove alla Milano-Sanremo: domani su Sportweek

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