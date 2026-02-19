Sky Sport una notte da red carpet per la presentazione della Stagione Motori

Sky Sport ha trasformato la sede di Santa Giulia a Milano in un vero e proprio circuito del glamour per presentare la nuova Stagione Motori. La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Claudio Amendola e Ivan Capelli, che hanno condiviso la passione per le corse. La location si è riempita di auto sportive e dettagli che richiamano il mondo delle gare, creando un’atmosfera vibrante. La serata si è conclusa con un grande entusiasmo tra gli appassionati presenti.

All'interno, un'atmosfera magnetica, un caleidoscopio di luci, musica e scenografie immersive hanno fatto da preludio alla nuova stagione motori di Sky e NOW: 11 mesi, oltre 200 gare e più di 1.800 ore di diretta che terranno con il fiato sospeso i tantissimi appassionati. Sul palco, Guido Meda insieme a Vera Spadini e Mara Sangiorgio hanno presentato la serata. Il suo monologo sulla velocità, poetico, vibrante, teatrale ha catturato i quasi 300 ospiti presenti. Poi, in una coreografia perfettamente orchestrata, il corpo di ballo, sulle note di Bohemian Rhapsody dei Queen, ha incantato la platea riproducendo le forme delle monoposto di F1 e quelle delle MotoGP.