Di Giannantonio pole in Brasile davanti a Bezzecchi e Marc Marquez

Da ilgiornaleditalia.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Goiania, in Brasile, Fabio Di Giannantonio, pilota della Ducati Pertamina, ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Brasile dopo aver superato il turno del Q1. Durante la sessione, si è distinto davanti a Bezzecchi e a Marc Marquez, che hanno concluso le qualifiche in posizione diversa. La gara si svolgerà con questi piloti tra i protagonisti qualificati.

GOIANIA (BRASILE) - Dopo essere passato dal Q1, Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina) ha siglato la pole position del Gran Premio del Brasile. Sul circuito Ayrton Senna, il tempo realizzato dal pilota romano è stato di 1'17"410. Partirà secondo, invece, Marco Bezzecchi (Aprilia, +0"070): terzo, invece, Marc Marquez (Ducati Lenovo, +0"081). Bene anche Fabio Quartararo (Yamaha, +0"151), autore del quarto tempo. Jorge Martin (Aprilia, +0"220) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse, +0"292) si piazzano rispettivamente quinto e sesto. In terza fila, nell'ordine, troviamo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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