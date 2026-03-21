Di Giannantonio pole in Brasile davanti a Bezzecchi e Marc Marquez

A Goiania, in Brasile, Fabio Di Giannantonio, pilota della Ducati Pertamina, ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Brasile dopo aver superato il turno del Q1. Durante la sessione, si è distinto davanti a Bezzecchi e a Marc Marquez, che hanno concluso le qualifiche in posizione diversa. La gara si svolgerà con questi piloti tra i protagonisti qualificati.

GOIANIA (BRASILE) - Dopo essere passato dal Q1, Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina) ha siglato la pole position del Gran Premio del Brasile. Sul circuito Ayrton Senna, il tempo realizzato dal pilota romano è stato di 1'17"410. Partirà secondo, invece, Marco Bezzecchi (Aprilia, +0"070): terzo, invece, Marc Marquez (Ducati Lenovo, +0"081). Bene anche Fabio Quartararo (Yamaha, +0"151), autore del quarto tempo. Jorge Martin (Aprilia, +0"220) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse, +0"292) si piazzano rispettivamente quinto e sesto. In terza fila, nell'ordine, troviamo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Di Giannantonio pole in Brasile davanti a Bezzecchi e Marc Marquez Articoli correlati Di Giannantonio dalla Q1 alla pole nel Gran Premio in Brasile: davanti a lui Bezzecchi e Marc MarquezFabio Di Giannantonio partirà in pole position nella gara valida per il Gran Premio di Brasile in MotoGP e per la Sprint in programma alle 19. MotoGp Brasile, pole a Di Giannantonio: Bezzecchi davanti a Marquez | I risultati delle qualifiche e la griglia di partenzaFabio Di Giannantonio si prende la scena nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile, sul circuito di Goiania tornato nel calendario di MotoGp a... Aggiornamenti e notizie su Marc Marquez Temi più discussi: MotoGp: Brasile; Di Giannantonio in pole, poi Bezzecchi e Marc Marquez; GP Brasile, i 10 piloti qualificati al Q2 a Goiania; MotoGP, Gran Premio di Brasile: il programma e dove vederlo; MotoGP Brasile, Classifica Prove: Zarco batte Marquez, la pioggia beffa il Bez. MotoGp: Brasile; Di Giannantonio in pole, poi Bezzecchi e Marc MarquezFabio Di Giannantonio su Ducati VR46 ha conquistato la pole position nel weekend della MotoGp in Brasile nell'Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna. (ANSA) ... ansa.it Di Giannantonio dalla Q1 alla pole nel Gran Premio in Brasile: davanti a lui Bezzecchi e Marc MarquezFabio Di Giannantonio partirà in pole position nella gara valida per il Gran Premio di Brasile in MotoGP e per la Sprint in programma alle 19 ... fanpage.it MOTO GP | Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 ha conquistato la pole position della MotoGp in Brasile. Seconda l'Aprilia di Marco Bezzecchi che ha preceduto la Ducati ufficiale del campione del mondo Marc Marquez. #ANSA facebook Poleeee position Di Giannantonio conquista la pole position nelle qualifiche del Gp del Brasile Lo seguono Bezzecchi e Marc Marquez. Dalla seconda fila partiranno Quartararo, Martin e Ogura Scivolati Bagnaia, Acosta e Marc Marquez in Q2 #Tuttos x.com