Fabio Di Giannantonio conquista la pole position del Gran Premio del Brasile 2026 nella classe MotoGp, disputato sul circuito di Interlagos. Il pilota italiano, in sella alla VR46 Racing Team, si piazza davanti a Marco Bezzecchi e Marc Marquez, rispettivamente secondo e terzo. La sessione di qualifiche si conclude con Di Giannantonio che ottiene il miglior tempo, assicurandosi la prima posizione in griglia di partenza.

È di Fabio Di Giannantonio la pole position del Gp Brasile 2026, valido per il mondiale MotoGp. L’italiano della VR46 Racing Team chiude davanti a 0.070 dal connazionale Marco Bezzecchi, secondo, e a +0.081 dal campione del mondo in carica Marc Marquez. Sottotono Pecco Bagnaia, vittima anche di una caduta negli ultimi giri, che partirà in undicesima posizione. Per Di Giannantonio è la seconda pole position in carriera nella classe regina. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - MotoGp, Gp Brasile 2026: Di Giannantonio in pole davanti a Bezzecchi e Marquez

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