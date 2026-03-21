In Brasile, durante il GP di MotoGp, Marc Marquez, in sella alla Ducati, ha conquistato la vittoria nella gara Sprint, mentre Antonio Di Giannantonio si è piazzato secondo. La competizione si è svolta sulla seconda tappa del campionato mondiale di MotoGp. La corsa ha visto i piloti sfidarsi lungo il circuito, con Marquez che ha tagliato il traguardo in prima posizione.

Marc Marquez, in sella alla Ducati, ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile, seconda tappa del Mondiale MotoGp. Sul circuito di Goiania, lo spagnolo ha preceduto Fabio Di Giannantonio, con la Ducati VR46, e le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente terzo e quarto. Gara Sprint decisa davanti a Di Giannantonio e alle Aprilia La Sprint brasiliana ha così premiato Marquez, che ha portato a casa il successo nella seconda tappa stagionale, davanti a Di Giannantonio e al duo Aprilia formato da Martin e Bezzecchi. Oltre un’ora di ritardo per una buca sull’asfalto La gara è cominciata con oltre un’ora di ritardo rispetto al previsto, per consentire la chiusura di una buca formatasi nell’asfalto sul rettilineo principale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - MotoGp Brasile, Marquez vince la Sprint: Di Giannantonio secondo!

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