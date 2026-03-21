MotoGP Marco Bezzecchi | Cresciuto rispetto a ieri La Sprint sarà un’incognita ci vorrebbe un colpo di fortuna…

Marco Bezzecchi si mostra soddisfatto dopo aver ottenuto la seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Il pilota italiano afferma di essere cresciuto rispetto a ieri e riconosce che la Sprint rappresenta un’incognita, sottolineando che potrebbe essere necessario un colpo di fortuna per affrontarla al meglio.

Marco Bezzecchi non può che essere soddisfatto dopo aver conquistato la seconda posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Goiânia, finalmente risparmiato da nuvole e pioggia, abbiamo vissuto una Q2 vibrante con tante cadute e prestazioni davvero di altissimo livello. Nelle due gare del weekend ci sarà sicuramente da divertirsi. La pole position è stata centrata da un eccezionale Fabio Di Giannantonio con il tempo di 1:17.410 con 70 millesimi proprio sul pilota romagnolo, quindi completa la prima fila Marc Marquez a 81. Quarta posizione per Fabio Quartararo a 151 millesimi, quinta per Jorge Martin a 220 mentre è sesto Ai Ogura a 292. 🔗 Leggi su Oasport.it

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