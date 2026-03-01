MotoGp Bezzecchi | Dopo l’errore di ieri importante rifarsi

In MotoGP, il pilota ha guidato dal primo all’ultimo giro, mantenendo la testa e un vantaggio di oltre cinque secondi, dimostrando un controllo totale durante la gara. Dopo un errore commesso ieri, ha dichiarato che è importante riuscire a recuperare e rifarsi. La competizione si è svolta a Roma il primo marzo, con il pilota che ha mostrato una prestazione dominante.

Roma, 1 mar. (askanews) – Dal primo all’ultimo giro in testa, con oltre cinque secondi di margine e la sensazione di controllo totale. Marco Bezzecchi domina il Gran Premio di Thailandia al Chang International Circuit, si lascia alle spalle la caduta di ieri e firma una delle prove più solide della stagione per l’Aprilia Racing. “Sono molto molto contento perché dopo ieri, che è un errore che ci stava ma che fa sempre male, era importante cercare di rifarsi oggi”, dice a fine gara. “Avevo chiara in testa una strategia da poter provare a fare, ma era importante partire bene. Ce l’ho fatta, sono partito meglio di ieri e dopo ho cercato di gestire bene le gomme anche se stavo forzando chiaramente per cercare di mettere un po’ di distacco tra me e il secondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

MotoGp in Thailandia, è subito Bezzecchi: trionfo Aprilia.

Gp di Thailandia di MotoGp, Bezzecchi vince a Buriram.

