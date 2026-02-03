MotoGP Marco Bezzecchi | Ho provato la moto nuova ci sono delle cose interessanti

Marco Bezzecchi torna in pista a Sepang per i test ufficiali della MotoGP, pochi giorni dopo aver rinnovato il contratto con Aprilia fino al 2028. Il pilota italiano ha provato la nuova moto e ha detto di aver trovato alcune cose interessanti. Ora si prepara ad affrontare la stagione con più fiducia.

All’indomani dell’annuncio del rinnovo di contratto con Aprilia fino al 2028, Marco Bezzecchi è sceso in pista per affrontare la prima giornata dei Test ufficiali della MotoGP a Sepang verso l’inizio della nuova stagione. Il Bez ha chiuso il day-1 in quinta piazza a mezzo secondo dal miglior tempo di Marc Marquez, concentrandosi però principalmente sullo sviluppo della RS-GP26 e non sulla ricerca della prestazione pura. Nella pausa tra la sessione mattutina e quella pomeridiana in Malesia, il pilota romagnolo ha parlato con i media presenti in loco esprimendo le sue prime sensazioni dopo il ritorno in sella su una MotoGP: “ È sempre bello tornare a guidare la MotoGP, perché è super veloce. 🔗 Leggi su Oasport.it

