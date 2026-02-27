Nel primo venerdì di campionato in Thailandia, Fabio Di Giannantonio ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto, riconoscendo di aver fatto bene ma anche di poter migliorare. La giornata ha evidenziato una gara condotta con solidità, accompagnata dalla consapevolezza delle proprie capacità. L’evento ha mostrato un andamento stabile e deciso, offrendo un quadro chiaro delle performances in pista in questa fase iniziale.

Un primo venerdì di campionato in Thailandia restituisce una chiave di lettura chiara: una corsa dall’andamento solido, accompagnata dalla consapevolezza di poter ancora affinare il pacchetto. Fabio Di Giannantonio chiude la giornata con un tempo competitivo e una sensazione di margine che alimenta la fiducia nel lavoro svolto durante le settimane precedenti, sia in pista sia dietro le quinte. La sensazione dominante è quella di un feeling con l’anteriore più preciso e affidabile rispetto al passato, elemento che permette al pilota di spingere con decisione sia all’ingresso sia nel tratto di percorrenza, costruendo una costanza che era carente negli appuntamenti precedenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Fabio Di Giannantonio soddisfatto: "Lavoro ben fatto, ma posso ancora migliorare"

MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Sono molto soddisfatto, ho fatto un po’ quello che ho voluto in pista”Sensazioni positive per Fabio Di Giannantonio al termine delle pre-qualifiche del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP.

