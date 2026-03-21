Nel Brasile, un'area della pista presenta un buco causato dalle intense piogge di questi giorni. Gli operai sono al lavoro per riparare il danno e garantire che la Sprint si svolga regolarmente. La depressione dell'asfalto si trova in una zona strategica del circuito e si sta intervenendo per evitare problemi durante la corsa. La riparazione è in corso e si lavora per completarla in tempo.

Un grosso buco si è aperto sulla pista brasiliana di Goiania nel rettilineo d'arrivo e gli addetti sono al lavoro per le riparazioni urgenti. Il problema si è verificato, come riferisce la direzione gara, a causa delle forti piogge di questi giorni e gli operai sono al lavoro per risolvere l'inconveniente. L'obiettivo è completare il riempimento per permettere la disputa della gara Sprint della MotoGP, in programma alle 19 italiane. Il problema, intanto, ha costretto l'organizzazione a non far disputare le qualifiche di Moto3 e Moto2. Seguiranno aggiornamenti . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brasile, c'è un buco in pista! Operai al lavoro per far disputare la Sprint

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