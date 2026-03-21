Nel Gran premio del Brasile di MotoGP, Fabio Di Giannantonio, pilota della Ducati Pertamina, ha ottenuto la pole position dopo aver superato il turno del Q1. Bezzecchi si è classificato secondo, completando la prima fila della griglia di partenza. La gara si terrà prossimamente sul circuito brasiliano, con i piloti pronti a scendere in pista.

AGI - Dopo essere passato dal Q1, Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina) ha siglato la pole position del Gran premio del Brasile di Motogp. Sul circuito Ayrton Senna, il tempo realizzato dal pilota romano è stato di 1'17"410. Partirà secondo, invece, Marco Bezzecchi (Aprilia, +0"070): terzo, Marc Marquez (Ducati Lenovo, +0"081). Bene anche Fabio Quartararo (Yamaha, +0"151), autore del quarto tempo. Jorge Martin (Aprilia, +0"220) e Ai Ogura (Aprilia Trackhouse, +0"292) si piazzano rispettivamente quinto e sesto. In terza fila, nell'ordine, troviamo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta. In quarta, invece, Johann Zarco (Honda LCR), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha Prima Pramac). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Motogp: Di Giannantonio in pole in Brasile, secondo Bezzecchi

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