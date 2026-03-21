Durante il fine settimana a Goiânia, in Brasile, si è verificata una voragine sul rettilineo principale della pista, causando preoccupazioni per la sicurezza dei piloti. Le intense piogge hanno rallentato le operazioni di ispezione e preparazione, mettendo in discussione la possibilità di disputare lo sprint previsto. La gara, che rappresenta il ritorno del Motomondiale dopo trent’anni, si trova ora in bilico a causa delle condizioni della pista.

Il ritorno del Motomondiale a Goiânia (Brasile) dopo tre decenni, atteso come uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione, si è trasformato in un fine settimana ad alta tensione e dall’esito incerto. Al centro della scena, più che i protagonisti in pista, è finita una criticità strutturale emersa nel momento più delicato: una voragine apertasi sul rettilineo principale dell’Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna. Il problema si è manifestato al termine della Q2 della MotoGP, inizialmente come un piccolo cedimento dell’asfalto. In poche ore, però, la situazione è precipitata: la cavità si è allargata e approfondita, evidenziando un cedimento del terreno sottostante probabilmente causato dalle violente precipitazioni che hanno colpito la regione nei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, caos in Brasile: voragine sul rettilineo di Goiânia, Sprint a rischio dopo le piogge

Articoli correlati

MotoGP, GP Brasile 2026. A Goiania aspettiamoci l’inaspettato, quante incognite su qualifiche e SprintIl Gran Premio del Brasile di MotoGP vivrà le proprie qualifiche e la Sprint Race tra il pomeriggio e la serata europea di sabato 21 marzo.

MotoGP in Brasile: Goiânia, la sfida dopo 22 anniLa MotoGP sta per fare ritorno in Brasile dopo un’assenza ventennale, con la gara che si disputerà dal 20 al 22 marzo sul tracciato di Goiânia.

Tutto quello che riguarda MotoGP caos in Brasile voragine sul...

Temi più discussi: Start rinviato, caos meteo in Brasile: pioggia e pozzanghere in pista bloccano il GP; MotoGP 2026. GP del Brasile. Pre-qualifiche: Johann Zarco 1°, poi Marc Márquez e... Toprak Razgatlioglu! [CLASSIFICA]; MotoGP Brasile, gli orari TV del secondo GP stagionale; MotoGP, ULTIME NOTIZIE Brasile, caos a Goiânia: il miraggio del tutto a posto spazzato via dalle acque alluvionali.

MotoGP 2026. GP del Brasile. Caos a Goiania: buco nella pista, programma sospeso. Resta solo la Sprint, qualifiche Moto2 e Moto3 rinviate [IN AGGIORNAMENTO]Continuano i problemi sul tracciato brasiliano dopo gli allagamenti dei giorni precedenti. A Goiania, infatti, la situazione resta critica all’interno del circuito, dove le forti precipitazioni hanno ... moto.it

MotoGP, caos in Brasile: voragine sul rettilineo di Goiânia, Sprint a rischio dopo le pioggeIl ritorno del Motomondiale a Goiânia (Brasile) dopo tre decenni, atteso come uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione, si è trasformato in un ... oasport.it

È inaccettabile tutto ciò. La MotoGP è la massima espressione del Motociclismo. Aveva ragione Davide Brivio ieri ai microfoni Sky: i team sborsano soldi, ma l’organizzazione deve fare la sua parte. In questo momento è indifendibile. Dopo 22 anni la MotoGP è facebook

MOTO GP | Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 ha conquistato la pole position della MotoGp in Brasile. Seconda l'Aprilia di Marco Bezzecchi che ha preceduto la Ducati ufficiale del campione del mondo Marc Marquez. #ANSA x.com