MotoGP GP Brasile 2026 A Goiania aspettiamoci l’inaspettato quante incognite su qualifiche e Sprint

Il Gran Premio del Brasile di MotoGP si svolgerà a Goiania sabato 21 marzo, con le qualifiche e la Sprint Race programmate tra il pomeriggio e la sera in Europa. Le prove si terranno nello stesso giorno e attireranno l’attenzione degli appassionati, che si preparano a seguire le sessioni in diretta. La giornata promette sorprese e molte incognite per i piloti in pista.

Il Gran Premio del Brasile di MotoGP vivrà le proprie qualifiche e la Sprint Race tra il pomeriggio e la serata europea di sabato 21 marzo. Sarà un doppio appuntamento particolarmente incerto, soprattutto a causa del meteo, che nella giornata di ieri ha sparigliato le carte, costringendo svariati nomi di grido a impegnarsi nella tagliola del Q1. Su tutti Marco Bezzecchi, inavvicinabile a Buriram, ma finito nelle retrovie nelle pre-qualifiche di ieri. Il ventisettenne riminese rischia seriamente di ritrovarsi in una posizione penalizzante in griglia di partenza, dinamica che andrebbe chiaramente a condizionare in negativo l’intero weekend. Per la verità, si parla per ipotesi e massimi capi, in quanto il finesettimana brasiliano potrebbe essere a tutti gli effetti sui generis. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, GP Brasile 2026. A Goiania aspettiamoci l’inaspettato, quante incognite su qualifiche e Sprint Articoli correlati Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Brasile 2026: orari qualifiche e SprintLe qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Brasile 2026 si terranno sabato 21 marzo dalle ore 14:50 alle 18:20. Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: pre-qualifiche dalle 20.00, meteo incerto a Goiânia Aggiornamenti e contenuti dedicati a MotoGP GP Brasile 2026 A Goiania... Temi più discussi: MotoGP, orari GP Brasile 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; MotoGp Gran Premio Brasile 2026: gli orari e dove vedere le prove libere in tv; MotoGP 2026 GP Brasile: info, orari programmazione TV; MotoGP GP Brasile 2026: orari e dove vederlo in TV. MotoGP oggi in tv, GP Brasile 2026: orari qualifiche e Sprint, programma, streamingSabato 21 marzo sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Goiânia (Brasile) si andrà a caccia del tempo ... oasport.it LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi deve risalire dalla Q1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del secondo week end del Mondiale 2026 di ... oasport.it Mentre la MotoGP è impegnata in Brasile, questo weekend ad Austin i piloti della Harley-Davidson Bagger World Cup affronteranno due giornate di test in vista dell'appuntamento inaugurale che si svolgerà sulla pista texana in concomitanza con il Motomondi facebook #MotoGP #BrazilianGP Incontrando condizioni della pista di Goiania quantomeno rivedibili, nei 30 minuti antecedenti la pioggia Johann Zarco riesce nell'intento di appropriarsi del miglior tempo delle Practice a precedere Marc Marquez. Coppia insieme ad un x.com