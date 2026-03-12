MotoGP in Brasile | Goiânia la sfida dopo 22 anni

La MotoGP torna in Brasile dopo ventidue anni, con la gara prevista dal 20 al 22 marzo sulla pista di Goiânia. La competizione si svolgerà in un circuito noto nel campionato, coinvolgendo diversi piloti e team che si prepara a disputare le qualifiche e le corse ufficiali in questa tappa del calendario. La manifestazione rappresenta un momento importante per gli appassionati locali e il paddock internazionale.

La MotoGP sta per fare ritorno in Brasile dopo un’assenza ventennale, con la gara che si disputerà dal 20 al 22 marzo sul tracciato di Goiânia. Questo circuito, già ospitante nel lontano 1989, rappresenta una sfida totalmente nuova per i piloti attuali poiché non è mai stato utilizzato dalla classe regina moderna. L’evento sarà trasmesso in diretta e in streaming su NOW, offrendo agli appassionati l’occasione di seguire le corse da ogni angolo del mondo. La pista di Goiânia, sebbene abbia accolto le due ruote alla fine degli anni ottanta, è da considerarsi a tutti gli effetti un nuovo anello del calendario per la MotoGP attuale. In questa tornata storica, il cade anche sui piloti capaci di ottenere vittorie nei primi Gran Premi disputati su circuiti appena introdotti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

