MotoGP cambia il programma del GP del Brasile | i nuovi orari di domenica 22 marzo

Il Gran Premio del Brasile si svolgerà domenica 22 marzo come secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. La gara è stata inserita nel calendario e sono stati annunciati i nuovi orari per le sessioni di domenica. La corsa si terrà sul circuito brasiliano e gli orari ufficiali sono stati comunicati dalle autorità organizzative.

Domenica 22 marzo andrà in scena il GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato di Goiânia assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Marco Bezzecchi sarà chiamato a reagire rispetto a quanto accaduto nel corso della Sprint Race. Gara del sabato in cui è stato lo spagnolo Marc Marquez (Ducati) a prendersi la vittoria. Il campione del mondo in carica ha interpretato in maniera molto intelligente la Sprint, trovando la quadra col proprio pacchetto nella seconda parte e andando a chiudere il buco creato da Fabio Di Giannantonio. Un’affermazione in rimonta per Marc a precedere il pilota romano della Ducati VR46 e l’Aprilia dell’iberico Jorge Martin. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, cambia il programma del GP del Brasile: i nuovi orari di domenica 22 marzo Articoli correlati Leggi anche: Motomondiale, il GP del Brasile torna dopo 22 anni: orari e programma su Sky e NOW MotoGP oggi in tv, GP Brasile 2026: orari prove libere, programma venerdì 20 marzo, streamingVenerdì 20 marzo andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP del Brasile, secondo round del Motomondiale 2026. Aggiornamenti e notizie su MotoGP cambia il programma del GP del... Temi più discussi: MotoGP, gara in Qatar spostata all'8 novembre: come cambia il calendario; Guerra in Medio Oriente: la MotoGp rinvia il GP Qatar e rivoluziona il calendario; MotoGP 2026: cambia la data del GP del Qatar. Lusail si sposta a novembre; MotoGP, GP del Qatar posticipato a novembre. Cambia la data di due gare europee. MotoGP, cambia il programma del GP del Brasile: i nuovi orari di domenica 22 marzoDomenica 22 marzo andrà in scena il GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato di Goiânia assisteremo a una gara ... oasport.it MotoGP 2026. GP del Brasile. Caos a Goiania: buco nella pista, programma sospeso. Resta solo la Sprint, qualifiche Moto2 e Moto3 rinviateAll'improvviso si è creata una voragine nel rettilineo principale, fortunatamente mentre le moto non erano in pista. Lavori in corso ... msn.com Marc Marquez (Ducati) ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile, seconda tappa del Mondiale MotoGp. Sul circuito di Goiania, lo spagnolo ha preceduto Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente t facebook #MotoGP #BrazilianGP Gravissimo, inammissibile a Goiania: programma rinviato ad orario da definire, si dovrebbe partire con la Sprint MotoGP (qualifiche Moto2 e Moto3 da definire) causa... BUCA (letterale) sul rettifilo dei box. "A causa delle forte piogge dei x.com