Motocross infuocati sfrecciano tra i vicoli del Vomero | adrenalina e passione a Napoli!

Nel quartiere Vomero, motociclisti coinvolti in una fuga spettacolare hanno attraversato i vicoli della zona, suscitando scompiglio tra i residenti. Gli atleti del motocross hanno dato vita a una corsa ad alta velocità, con veicoli che si sono mossi tra le strade strette e le rampe del quartiere. La polizia ha cercato di intervenire senza riuscirci a impedire lo svolgimento dell’evento.

"> Fuga Incredibile nel Cuore di Napoli. Sabato 21 marzo 2026, Napoli. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Napoli sono stati protagonisti di un’operazione straordinaria nel quartiere Vomero, dove la movida notturna si trasforma in un’irregolarità sorprendente. Un centauro incensurato di 29 anni è stato arrestato dopo un inseguimento mozzafiato, mentre altri quattro motociclisti sono riusciti a fuggire. Questo evento segna una crescente preoccupazione per la sicurezza stradale nella zona. Le ore piccole del sabato notte vedono i carabinieri in abiti civili pattugliare vico Belvedere, una delle zone più centrali e frequentate del Vomero. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Motocross infuocati sfrecciano tra i vicoli del Vomero: adrenalina e passione a Napoli! Articoli correlati Napoli, rodeo di motocross tra i vicoli del Vomero: arrestato 29enne dopo fuga e incidenteNotte movimentata nel quartiere Vomero, dove i carabinieri hanno arrestato un 29enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale durante un... Napoli: Sei motocross da gara rombano tra i vicoli del Vomero. Carabinieri arrestano un centauroControlli nella movida del Vomero: scooter contromano e motocross senza targa tra rumori assordanti e verifiche dei carabinieri E’ l’una di notte.