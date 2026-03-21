A Napoli, sei motociclisti sono stati protagonisti di una scena rumorosa tra i vicoli del Vomero, con motocross senza targa e scooter che circolavano contromano. I carabinieri hanno effettuato controlli nella zona, arrestando un centauro coinvolto in questa attività. La movida del quartiere ha visto interventi delle forze dell’ordine per verificare la situazione.

Controlli nella movida del Vomero: scooter contromano e motocross senza targa tra rumori assordanti e verifiche dei carabinieri. E’ l’una di notte. Siamo nel cuore del Vomero e i carabinieri del nucleo operativo della compagnia sono impegnati nel servizio per la sicurezza della movida. I carabinieri, in abiti civili, sono nella zona più antica del quartiere napoletano e passeggiano in vico Belvedere. Arrivano 3 scooter in controsenso. Sono 6 tra ragazzi e ragazze, tocca controllarli. Intanto arriva anche la gazzella della PMZ Vomero. La contestazione al codice della strada prende il via quando un rombo riempie il vicolo. Arrivano – tra il rumore assordante – 6 motocross. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli: Sei motocross da gara rombano tra i vicoli del Vomero. Carabinieri arrestano un centauro

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