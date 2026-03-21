L’attore americano Nicholas Brendon è morto all’età di 54 anni. Noto al grande pubblico per il ruolo di Xander Harris in Buffy l’ammazzavampiri, l’artista è deceduto nel sonno “per cause naturali”, come ha fatto sapere la famiglia con un messaggio sui social. Brendon era diventato un volto iconico della serie cult degli Anni Novanta, contribuendo in modo decisivo al suo successo. L’annuncio della morte di Brendon da parte della famiglia L’annuncio della scomparsa di Nicholas Brendon è stato pubblicato dai parenti sulla pagina ufficiale dell’attore: “Ci si spezza il cuore nel condividere la notizia della morte di nostro fratello e figlio”. La maggior parte delle persone conoscono Nicky per il suo lavoro come attore, e per i personaggi che ha portato in vita nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto Nicholas Brendon attore di "Buffy l'ammazzavampiri", aveva 54 anni: le cause del decesso

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Nicholas Brendon in one of his last moments before death

Una selezione di notizie su Morto Nicholas Brendon

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