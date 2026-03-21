È deceduto oggi Paolo Cirino Pomicino, ex ministro della Democrazia Cristiana, che aveva 86 anni. Conosciuto anche come Geronimo, ha attraversato varie tappe della vita politica italiana e ha lasciato un segno nel panorama nazionale. La sua morte è stata comunicata dalle fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze.

Paolo Cirino Pomicino, detto Geronimo, ha concluso oggi la sua ultima battaglia. O’ ministro, come veniva soprannominato dagli avversari politici, era nato nel 1939 e, prima di intraprendere la carriera politica, si laurea in medicina e chirurgia con 110110, lavora al Cardarelli di Napoli come assistente neurochirurgo e, poi in qualità di aiuto neurologo. L'ingresso in politica e la nascita dello 'Sportello Pomicino'. La sua vita si lega, però, indissolubilmente a quella della Democrazia Cristiana campana. Negli anni ’70 è consigliere e assessore del Comune di Napoli ma, nel 1976, viene eletto deputato tra le fila della corrente andreottiana e negli anni ’80 entra nelle stanze del potere come presidente della commissione bilancio della Camera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È morto Paolo Cirino Pomicino. L'ex ministro Dc aveva 86 anni

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