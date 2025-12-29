Nella notte di Firenze, un grave incidente ha causato la morte di Riccardo, 21 anni, in seguito a uno scontro tra la sua moto e un’auto in sosta. L’accaduto, avvenuto a pochi minuti di distanza da altri eventi simili, ha coinvolto tre giovani, lasciando un vuoto nel cuore della comunità. Un tragico episodio che ricorda l’importanza della prudenza alla guida e della sicurezza sulle strade.

Firenze, 29 dicembre 2025 – Notte di sangue sulle strade della città. Due incidenti a distanza di pochi minuti hanno coinvolto tre giovani. Uno di loro è morto a cause delle gravi ferite riportate. Riccardo Ferraiolo, 21enne originario di Napoli ma residente a Firenze, è deceduto sul posto nonostante i tentativi di rianimarlo dei soccorritori del 118. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe urtato con la sua moto un auto in sosta in via Mannelli intorno alle 4.30 della notte tra sabato e domenica. Uno schianto violento che è risultato fatale. L’incidente dopo la discoteca. Il giovane, secondo quanto emerge, stava facendo ritorno a casa dopo una serata in discoteca, e avrebbe perso il controllo del mezzo prima di impattare la macchina parcheggiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con la moto contro l'auto in sosta. Riccardo muore a 21 anni nello schianto: "Amato nipote, ci mancherai"

