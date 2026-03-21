Chi erano Elisa Dranca e Mithum Kuranage i 20enni morti nel frontale tra un taxi e una moto a Milano | il video

Elisa Dranca e Mithum Kuranage sono i due giovani, rispettivamente di 20 e 23 anni, deceduti in un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Mugello e corso Ventidue Marzo a Milano. Un taxi e una moto sono rimasti coinvolti nello scontro frontale che ha causato la tragedia. Il fatto è stato registrato in un video che riprende l'impatto.

Elisa Teodora Dranca e Mithum Sandeepa Perera Kuranage sono i due ragazzi, di 20 e 23 anni, che hanno perso la vita in seguito all'incidente stradale che si è verificato all'incrocio tra via Mugello e corso Ventidue Marzo a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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