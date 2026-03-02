Il giallo degli anziani morti in ambulanza a Forlì | indagato un operatore della Croce Rossa Cinque decessi con lui a bordo

A Forlì, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati un operatore della Croce Rossa di 27 anni, sospettato di aver causato la morte di cinque anziani durante il trasporto in ambulanza. L’indagine riguarda i decessi avvenuti mentre l’uomo si trovava a bordo dei mezzi di soccorso. La vicenda ha suscitato molta attenzione nell’ambiente, ma non sono state rese note ulteriori dettagli.

Un operatore della Croce Rossa di 27 anni è finito nel registro degli indagati della Procura di Forlì con l’accusa di omicidio plurimo. Al centro dell’inchiesta, condotta dai carabinieri e dai Nas, ci sono cinque decessi avvenuti tra il febbraio e l’estate del 2025: cinque anziani che hanno esalato l’ultimo respiro mentre venivano trasportati dal loro domicilio all’ospedale. L’unico elemento costante in tutti i tragici episodi sarebbe proprio la presenza del giovane operatore a bordo dei mezzi di soccorso. Le indagini sono scattate per far luce su una serie di anomalie riscontrate nei tempi e nelle modalità dei decessi. Secondo quanto... 🔗 Leggi su Open.online

Cinque anziani morti in ambulanza, indagato 27enne della Croce Rossa per omicidio plurimoForlì, 2 marzo 2026 – Un'ombra pesantissima si allunga sul sistema di soccorso del Forlivese.

