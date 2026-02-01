Le reazioni e i commenti del mondo politico al ferimento dell' agente pescarese negli scontri di Torino

Il mondo politico italiano condanna con fermezza il ferimento dell’agente di polizia avvenuto durante gli scontri a Torino. Politici di ogni schieramento chiedono di trovare subito i responsabili e di fare luce su quanto accaduto. La polemica si accende anche in Abruzzo, con esponenti locali che esprimono solidarietà e chiedono maggiore sicurezza. La vicenda solleva ancora una volta il problema della violenza durante le manifestazioni pubbliche.

Condanna e sdegno, auspicando l'individuazione dei responsabili, dal mondo politico abruzzese e nazionale per il ferimento degli agenti di polizia intervenuti durante gli scontri a Torino per lo sgombero di un centro sociale, nel pomeriggio e nella serata del 31 gennaio. A partire dalla premier Giorgia Meloni, che si è recata in ospedale per fare visita anche ad Alessandro Calista, l'agente originario di Pescara e in servizio alla questura di Padova, colpito a martellate da un gruppo di infiltrati incappucciati all'interno della manifestazione. A quanto pare sarebbero almeno due le persone già arrestate e portate in carcere.🔗 Leggi su Ilpescara.it

