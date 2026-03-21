A Monza, una donna sorpresa a tentare un furto nel supermercato ha reagito colpendo con schiaffi il direttore e una guardia giurata prima di riuscire a fuggire. La stessa giornata ha visto un’altra aggressione ai danni di personale sanitario in un ospedale della città. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le operazioni di ricostruzione dei fatti.

Monza, 21 marzo 2026 – Una rapina impropria al supermercato, con il direttore e le guardie interne prese a schiaffi, e l’ennesima aggressione ai danni di personale sanitario in un ospedale. Giornate violente in città e Volanti della polizia in azione. Nella giornata del 19 marzo scorso, gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza e della Brianza hanno arrestato una cittadina italiana del 1987 per il reato di rapina impropria ai danni di un dipendente di un supermercato e un cittadino somalo del 2004 per il reato di lesioni a personale sanitario. La chiamata al 112 . Intorno alle 14.30, la sala... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, ladra sorpresa a rubare al supemercato prende a schiaffi il direttore e la guardia giurata e scappa

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