Sorpresa a rubare in casa ladra picchia la padrona e fugge | arrestata

Una donna è stata arrestata dopo aver tentato di rubare in una casa di Vezza d’Oglio. Durante il tentativo, ha picchiato la padrona di casa, che è finita in ospedale. La ladra è riuscita a fuggire ma è stata fermata poco dopo dalle forze dell’ordine. L’intervento delle autorità ha concluso l’episodio di furto e violenza.

Il tentativo di furto in una casa di Vezza d’Oglio è finito con l’arresto di una ladra e il ricovero in ospedale per la padrona di casa. L’episodio è avvenuto venerdì e ha visto protagoniste una donna di 45 anni, di origine italiana e di etnia nomade, e la vittima, che ha sorpreso la malvivente mentre frugava ovunque in cerca di contanti e gioielli. Secondo quanto ricostruito dai militari, la padrona dell’abitazione – rincasando – si è trovata davanti la ladra: durante il tentativo di fuga, la 45enne ha reagito con violenza, colpendo la vittima mentre cercava di scappare. La donna aggredita è stata poi trasportata in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie per le contusioni riportate, fortunatamente senza gravi conseguenze. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Vezza d’Oglio, sorpresa a rubare dalla padrona di casa: arrestata per rapina impropriaVezza d’Oglio (Brescia), 7 marzo 2026 – Il tempestivo intervento dei carabinieri della Compagnia di Breno ha portato all’arresto di una donna di 45...

Sorpresa a rubare dal proprietario di casa: arrestata in flagranza, va ai domiciliariLa donna, 58 anni, alle spalle ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio ed era già stata condannata per furto aggravato e in abitazione...

Tutti gli aggiornamenti su Sorpresa a rubare in casa ladra picchia....

Temi più discussi: Roma, borseggiatrici sorprese a rubare un portafogli vengono bloccate dai turisti: finisce a urla e spinte; DUE MINORENNI SORPRESE A RUBARE COSMETICI IN UN NEGOZIO: DENUNCIATE DALLA POLIZIA DI STATO; Roma, borseggiatrici sorprese a rubare un portafogli vengono bloccate da un turista: urla e spinte; Roma, sorprese a rubare un portafogli vengono bloccate da turisti: urla e spinte.

Sorpresa a rubare in casa, aggredisce la proprietaria: arrestataL'accusa è di tentata rapina impropria. Una donna italiana di 45 anni è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione di Vezza d’Oglio. LA RICOSTRUZIONE ... elivebrescia.tv

Sorpreso a bordo di un’auto rubata: denunciatoCoordinati dalla Centrale Operativa della Compagnia di Catania, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno rintracciato e recuperato in poche ore un’auto rubata poco prima in via Torresino, nel quarti ... catanianews.it

Cracks +. . La reazione del concorrente quando la leggenda del bodybuilding Schwarzenegger gli ha consegnato il premio a sorpresa. - facebook.com facebook

VIDEO - La sorpresa di Alexis #Saelemaekers alle Pulcine al Vismara #MilanPress x.com