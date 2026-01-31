Muore nell’incidente all’alba | auto contro un pullman Ferite gravi altre due persone

Questa mattina a Giove un incidente stradale si è rivelato fatale. Un’auto ha tamponato un pullman e, purtroppo, per il 39enne Marco Settimi non c’è stato niente da fare. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica, mentre altre due persone sono rimaste ferite in modo grave. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Giove (Terni), 31 gennaio 2026 – Lutto a Giove, in provincia di Terni, per la morte di un 39enne, Marco Settimi. Rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale accaduto nella prima mattina di sabato 31 gennao. L'auto sui cui era si è scontrata con un pullman extraurbano della Cotral. Accade sulla statale Cassia, tra Capranica e Vetralla. L'auto stava andando in direzione Viterbo. L'uomo rientrava da lavoro quando c'è stato lo scontro. Impatto frontale. Da capire la dinamica dell'incidente. L'impatto è stato molto violento. Marco Settimi, adetto alla sicurezza, stava tornando da un locale di Roma dove aveva prestato servizio nella notte.

