L’uso dei monopattini elettrici è soggetto a nuove regole di legge, con l’obbligo di targa e assicurazione. In questa guida, si approfondiscono i requisiti, i tempi necessari e le procedure per adeguarsi al nuovo Codice della strada, offrendo informazioni chiare e aggiornate per chi utilizza o intende utilizzare questo mezzo di mobilità.

Sancito dal nuovo Codice della strada entrato in vigore nel dicembre del 2024, l'obbligo di dotare i monopattini elettrici di targa e di assicurazione per la responsabilità civile sta per diventare realtà con l'imminente pubblicazione del decreto direttoriale (Dd) che individuerà la piattaforma telematica per procedere con la richiesta e il rilascio dei contrassegni identificativi. Giunge così alle fasi finali il lungo iter iniziato proprio con la legge 1772024 e "perfezionato" con l'apposito decreto attuativo firmato alla fine di giugno 2025; esso ha stabilito le specifiche del contrassegno e proseguito con il decreto ministeriale (Dm) 6 ottobre 2025 che ne ha definito le regole pratiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Monopattini elettrici: targa e assicurazione obbligatori, a che punto siamo

Monopattini elettrici, arrivano targa e assicurazione obbligatorie: cosa cambia da primaveraA partire dalla primavera, i monopattini elettrici dovranno essere dotati di targa e assicurazione obbligatorie.

Leggi anche: Mobilità e norme sulla sicurezza. Monopattini: ’targa’ e assicurazione

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Monopattini Elettrici: Arriva il Contrassegno Obbligatorio! Regole, Date e Multe 2025

Argomenti discussi: Obbligo targa e assicurazione dei monopattini elettrici, ecco i tempi; Stop al Far West dei monopattini: ecco quando scatta l’ora della targa; Monopattini elettrici, multe da 400 euro sulla carta: perché oggi il Codice non riesce ancora a colpire davvero; Monopattini, incidenti in aumento: arriva il simulatore per la guida sicura.

Monopattini elettrici: targa e assicurazione obbligatori, a che punto siamoCome funziona l’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici? Tempi, costi e procedure per mettersi in regola con il nuovo Codice della strada ... msn.com

Monopattini elettrici: quando scatterà l’obbligo di targa e assicurazioneE' ufficiale: dalla primavera 2026 arriva l'obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici. Cambiano le regole per il veicolo a due ruote oramai diffusissimo in quasi tutte le città ... meteo.it

Bici elettriche, monopattini elettrici, novità e tantissimi arrivi Il mondo dell’e-Mobility 2026 si preannuncia davvero interessante! Scopri tutto su https://mikyancona.com #EMobility #EBike #MonopattiniElettrici #Tech #MikyAncona facebook

Rivoluzione sharing a Genova per bici e scooter elettrici. No ai monopattini x.com