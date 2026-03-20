Tim Burton e Monica Bellucci hanno venduto la loro villa a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena. La coppia aveva acquistato l’immobile nelle campagne toscane per vivere insieme, ma ora hanno deciso di mettere in vendita la proprietà. La notizia è stata resa nota oggi, senza ulteriori dettagli sui motivi della decisione.

San Casciano dei Bagni (Siena), 20 marzo 2026 – Per coronare il loro amore aveano deciso di acquistare un immobile, e che immobile, nelle campagne senesi. Ma adesso che le loro strade si dividono, anche la tenuta da sogno che è appartenuta alla coppia formata da Tim Burton e Monica Bellucci va incontro a un destino diverso da quello sperato. E’ già stato venduto l’immobile, dopo lo stop alla storia d’amore tra il regista e l’attrice. Storia che aveva fatto impazzire le cronache rosa di mezzo mondo, visti i due importanti nomi del cinema internazionale. Il buen retiro di Burton e Bellucci. epa11571645 Italian actor Monica Bellucci arrives for the UK premiere of 'Beetlejuice Beetlejuice' at the Cineworld Leicester Square in London, Britain, 29 August 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finito l’amore, venduta la villa da sogno: Tim Burton e Monica Bellucci lasciano la dimora toscana

Articoli correlati

Monica Bellucci e Tim Burton, venduta la loro villa da sogno in ToscanaQuando una storia finisce, non si chiudono solo le emozioni ma anche i progetti costruiti insieme.

Venduta la villa in Toscana di Monica Bellucci e Tim Burton: ha 10 camere da letto e due vignetiMonica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati da diversi mesi e hanno deciso di mettere in vendita l'enorme villa in Toscana che avevano acquistato...

Approfondimenti e contenuti su Tim Burton

Temi più discussi: Monica Bellucci e Tim Burton, addio alla villa in Toscana. Finito l'amore venduta la tenuta da favola; Tim Burton e Monica Bellucci lasciano la Toscana: venduta la villa a San Casciano dei Bagni; Monica Bellucci e Tim Burton, venduta la villa a San Casciano; Monica Bellucci e Tim Burton, dopo l'addio venduta la villa da sogno in Toscana: 1300 metri quadri e 14 ettari di terreno.

Monica Bellucci e Tim Burton, addio alla villa in Toscana. Finito l'amore venduta la tenuta da favolaMonica Bellucci e Tim Burton avrebbero messo in vendita la loro tenuta di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena. Anzi, secondo i rumors l'avrebbero già venduta. La notizia è rimbalzata su dive ... corrierediarezzo.it

Monica Bellucci e Tim Burton, venduta la loro villa da sogno in ToscanaMonica Bellucci e Tim Burton vendono la villa in Toscana simbolo del loro amore: com’è fatta la tenuta di lusso tra le colline senesi ... dilei.it

Tra vigneti, uliveti e panorami mozzafiato, la storica villa che è stata il nido d’amore di Monica Bellucci e Tim Burton tra le colline toscane è in vendita - facebook.com facebook

Monica Bellucci e Tim Burton, venduta la villa a San Casciano con tre tenute, giardino con piscina e bosco x.com