LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | ITALIA IN TESTA AL MEDAGLIERE! Ori spaziali di Dosso e Battocletti!

Durante i Mondiali indoor di atletica 2026, l’Italia si trova in testa al medagliere grazie alle vittorie di Dosso e Battocletti, entrambe vincitrici di medaglie d’oro. La manifestazione si sta svolgendo con aggiornamenti in tempo reale, e il pubblico può seguire gli sviluppi attraverso la diretta online. Al momento, le competizioni continuano e si attendono ulteriori risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA 21.28. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 21.27: Giornata fantastica per l’Italia con due donne d’oro, Nadia Battocletti e Zaynab Dosso che conquistano due vittorie di grande spessore. Domani altre carte da medaglia per l’Italia: Furlani, Iapichino, Fabbri, Federico Riva. Davvero un grande mondiale per gli azzurri. 21.26: Italia in testa al medagliere dopo la seconda giornata di gare. Con tre ori, che permettono agli azzurri di restare davanti agli USA che hanno conquistato dieci medaglie ma solo due d’oro 21.24: Oro per Zaynab Dosso che, dopo il titolo europeo indoor e l’argento mondiale dello scorso anno, adesso è campionessa del mondo e le avversarie erano di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

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