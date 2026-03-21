Medagliere Mondiali indoor atletica 2026 | l’Italia vola al comando! Dosso Diaz Battocletti da favola

Durante il fine settimana del 20-22 marzo a Torun, in Polonia, si sono svolti i Mondiali Indoor di atletica 2026. L’Italia si è posizionata in cima al medagliere grazie alle prestazioni di Dosso, Diaz e Battocletti, che hanno conquistato medaglie importanti. La competizione ha visto protagonisti atleti provenienti da diversi paesi, con le gare che si sono svolte nel rispetto del programma stabilito.

I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La rassegna iridata al coperto rappresenta l’evento più importante della stagione e si preannuncia altamente appassionante, con la messa in palio di 27 titoli (tredici maschili, tredici femminili, uno misto). L’Italia si è presentata all’appuntamento con grandi ambizioni grazie ad alcune punte di diamante come Mattia Furlani e Larissa Iapichino (salto in lungo), Zaynab Dosso (60 metri), Nadia Battocletti (3000 metri), Leonardo Fabbri (getto del peso), Andy Diaz e Andrea Dallavalle (salto triplo). Di seguito il medagliere dei Mondiali Indoor 2026 di atletica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: l’Italia vola al comando! Dosso, Diaz, Battocletti da favola Articoli correlati Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: Battocletti e Diaz fanno volare l’Italia a suon di ori!I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: l’oro di Andy Diaz fa volare l’Italia!I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Contenuti utili per approfondire Medagliere Mondiali Temi più discussi: Medagliere e Risultati Italia ai Mondiali indoor di atletica 2026: Podi e medaglie; Medagliere completo: lo squillo imperiale di Diaz nel triplo; Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: classifica ori, argenti e bronzi; Mondiali Virtus Indoor: Italia regina a Ourense con 25 medaglie. Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: Battocletti e Diaz fanno volare l’Italia a suon di ori!I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La rassegna iridata al coperto rappresenta l'evento più ... oasport.it Campionati del mondo indoor di atletica 2026: tutte le medaglie dell’ItaliaDal 20 al 22 marzo, a Torun, in Polonia, i migliori atleti e atlete del mondo si sfidano per i titoli iridati indoor: scopri di seguito tutte le medaglie e i podi dell’Italia. olympics.com Mondiali di atletica indoor, il medagliere di Torun #SkySport x.com I Campionati Mondiali Universitari di Cross Country Cassino 2026 sono un successo Secondo posto nel medagliere finale e 5 medaglie conquistate (2 ori, 2 argenti e 1 bronzo) per i 16 studenti-atleti azzurri. L’organizzazione dei FISU WUC Cross Count facebook