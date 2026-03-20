Mondiali atletica indoor 2026 oggi venerdì 20 marzo | orari tv streaming italiani in gara

Oggi, venerdì 20 marzo, si aprono i Mondiali Indoor 2026 di atletica a Torun, in Polonia. La rassegna si svolge al coperto e vede in pista numerosi atleti italiani che cercano di conquistare medaglie. La competizione promette di essere intensa e coinvolgente, con diverse discipline in programma e dirette visibili in tv e streaming.

Oggi venerdì 20 marzo si aprono i Mondiali Indoor 2026 di atletica: sarà Torun (Polonia) a ospitare la rassegna iridata al coperto, che si preannuncia altamente spettacolare, appassionante e avvincente, anche grazie alla presenza di tanti azzurri che ambiscono alle medaglie. L’Italia ha tutte le carte in regola per essere protagonista in questo appuntamento, già a cominciare dalla giornata odierna, dove verranno assegnati i primi tre titoli del fine settimana. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ATLETICA ALLE 10.05 E ALLE 18.10 Riflettori puntati su Andy Diaz e Andrea Dallavalle nella finale del salto triplo: il Campione del Mondo in sala sarà chiamato a difendere lo scettro, l’argento iridato all’aperto vuole confermarsi tra i grandi dopo l’exploit di Tokyo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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